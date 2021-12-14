«الدرسي» يترأس الاجتماع الاستثنائي لمجلس القضاء بنصابٍ كامل

ترأس المستشار ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي الدرسي الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بنصاب كامل.

وجاء الاجتماع الاستثنائي لإعادة هيكلة القانون رقم 11 لعام 2021، ووضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وشارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس النائب العام الصديق الصور، بحضور أعضاء المجلس.

تجدر الإِشارة إلى أن المستشار مفتاح محمد القوي الدرسي، من سكان المرج وهو من مواليد عام 1967، تخرج من كلية القانون جامعة بنغازي عام 1989، وحصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء عام 1990.

وعمل المستشار الدرسي، في السلك القضائي عام 1991، وتم تعيينه رئيسًا لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عام 2018.