المجلس الأعلى للقضاء يكرّم المنفي

قام رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، بتسليم درع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ،لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ،وذلك تعبيراً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

وناقش المنفي في وقت سابق مع محمد الحافي، الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددا على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.