سبها الطبي يستقبل قتيل وجريحين نتيجة الاشتباكات و”طارق بن زياد” ترسل تعزيزات

العنوان – سبها

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الثلاثاء مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء الاشتباكات التي قعت فجرًا بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة للكتيبة 116 بإمرة المدعو مسعود جدي.

وكشف مصدر عسكري بحسب مصادر متطابقة أن قوات جدي حاولت الهجوم على مواقع تابعة للقوات المسلحة في سبها إلا أنه تم دحرها.

وأكد مصدر عسكري للعنوان فرار الكتيبة 116 التي يترأسها مسعود جدي التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة عقب شنّها لهجوم مفاجئ على تمركزات القوات المسلحة بمدينة سبها.

وأعلنت السرية العاشرة اللواء طارق بن زياد المعزز أكدت أنه بتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحرك فصائل المقاتلة للسرية العاشرة بإمرة أحمد الشامخ إلى سبها.

وأوضحت السرية أن مهمتها التأمين والضرب بيد من حديد على كل خارج عن القانون يحاول زعزعة الأمن وتعطيل منشأت الدولة الليبية ومصالح المواطنين داخل المدينة .