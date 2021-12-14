صهد: قوانين الانتخابات فصلت لاستيلاء طرف على السلطة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن تصريحات ستيفاني وليامز لا تحمل أي جديد، فالانتخابات هي وسيلة تؤدي إلى الاستقرار ولا يختلف على ذلك اثنان.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21 ” القطري إلى أنه لكي يتحقق ذلك لا بد أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ومؤسسة على قاعدة دستورية وعلى قوانين تستند على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأضاف: “كما يجب أن تجرى الانتخابات طبقًا لخارطة الطريق المقرة من الحوار السياسي والمعتمدة من مجلس الأمن والتي يرفض عقيلة صالح تضمينها دستوريًا والالتزام بها، لذا هنا السؤال هل ستعمل ستيفاني على انتخابات بهذه المعايير أم أنها ستنساق وراء القوانين المعيبة؟”.

وتابع: “لا أحد يرفض إجراء الانتخابات إلا الطرف الذي يريدها ضامنًا لاستيلائه على السلطة أو أنه لن يقبل بنتائجها، ولهذا تم تكييف وتفصيل القوانين على هذا المقاس”، كما صرح.

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