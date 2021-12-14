الداخلية تبحث سير العمل بالمنفذ البري راس أجدير

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد، عبد الكريم الشلوي، ومدير أمن منفذ رأس أجدير العقيد، أبو ربيع مخلوف، سير العمل بالمنفذ البري راس أجدير.

واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه سير العمل به وتذليلها بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج في تقديم الخدمات للمسافرين وحركة نقل البضائع بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بالعمل في المنفذ، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتدقيق عليها لضمان تحقيق الوقاية الصحية.

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