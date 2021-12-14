في خطوة لتعميق الأزمة.. الحافي يسلم درع المجلس الأعلى للقضاء إلى المنفي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، “بحسب توصيف الرئاسي له”، حيث تم مناقشة الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على “أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا”، مشددا على أنه “لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن”.

وفي ختام اللقاء، قام الحافي، بتسليم درع المجلس الأعلى للقضاء، للمنفي، تعبيراً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

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