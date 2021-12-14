ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 December, 2021

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ظهر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م ، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له ، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتم خلال اللقاء وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للمفوضية ،استعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، لكي تنعقد في أجواء سلمية وتحظى بالقبول والمصداقية.

وأكد (جوزيبي) على دعم حكومته للانتخابات المقبلة، مثمناً جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.