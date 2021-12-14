ستيفاني للكوني: لابد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، موسى الكوني، عضو رئيس المجلس الرئاسي.

وقال “ستيفاني”، عبر حسابها على موقع لتواصل الاجتماعي “تويتر”: “التقيت اليوم في طرابلس موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، وأطلعته على مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا”.

وأضافت ستيفاني: “أطلعته على دوري في قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة لعملية برلين”.

وتابعت: “أجرينا نقاشاً مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

