ستيفاني لـ«الكوني»: لابد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، موسى الكوني، عضو رئيس المجلس الرئاسي.

وقال ستيفاني، عبر حسابها على موقع لتواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم في طرابلس موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، واطلعته على مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا”.

وأضافت ستيفاني:” اطلعته على دوري في قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة لعملية برلين”.

وتابعت:” أجرينا نقاشاً مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وأدت ستيفاني ويليامز، أمس الإثنين، وبرفقتها الأمين العام المساعد، منسق البعثة، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زيننغا، زيارة ودية إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وأكدت البعثة في بيان لها، أمس، أن ستيفاني التقت أيضا وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر.

كما التقت بوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، واطلعت ويليامز، خلال اللقاءات، المسؤولين في ليبيا على أهداف مهمتها في ليبيا وفق تكليف الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعربت ويليامز، عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وكانت ستيفاني وليامز، قد وصلت إلى طرابلس، الأحد الماضي، وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها وقتها، «أن ويليامز سوف تتولى قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».