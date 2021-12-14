«الرئاسي» يجتمع بالحداد لبحث أوضاع الوحدات العسكرية وآليات توحيد الجيش

اجتمع المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي»، ممثلاً في رئيسه محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع «ناقش العديد من القضايا التي تهم الجانب العسكري، وفي مقدمتها وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».

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وأضاف المصدر أن الاجتماع بحث أيضًا ملف تأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ووضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة في كل أرجاء البلاد.

وأشاد المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» خلال الاجتماع بلقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول ركن عبدالرازق الناظوري، والمرافقين لهما، من أبناء المؤسسة العسكرية، يوم السبت الماضي بمدينة سرت، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأملًا جديدًا على طريق مشروع بناء الدولة.

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