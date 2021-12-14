الرئاسي يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

طرابلس 14 ديسمبر 2021 (وال) _التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم مناقشة الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وشدد رئيس المجلس خلال اللقاء، على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف: أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

وأكد السيد الرئيس، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددا على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد الحافي، بتسليم درع المجلس الأعلى للقضاء، للسيد محمد المنفي، تعبيراً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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