حملة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وادي الشاطئ

انطلقت بمنطقة الشاطئ الحملة الإنسانية والتعاونية التي تقوم بها رابطة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وذلك من منطلق دعم ومساندة هذه الشريحة، حيث تم تسليم 40 سلة غذائية وسلعا معمرة وأغطية ومواد تنظيف لأربعين أسرة مقدمة من بعثة الصليب الأحمر في سبها داخل بلدية القرضة كلها لشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم.
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قناة ليبيا
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