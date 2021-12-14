الشهيبي: من المتوقع أن يرفض الحافي تسليم الكرسي مثل الكبير وصنع الله

انتقد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، إصدار مجلس النواب، القانون رقم 11 لعام 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية”.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” غير مفهوم كيف ومتى أصدر مجلس النواب قانون تعديل بعض أحكام القضاء؟” على حد قوله.

وأضاف:” طبعا ليس غريبًا أن يخرج رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي- ويرفض تسليم الكرسي؛ ولسان حاله يقول كيفي وكيف باقي الشلة الكبير وصنع الله والنواب والدولة وغيرهم”.

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