ليبيا: قتيل وجريحان باشتباكات مسلحة في سبها (فيديو)

وقعت اشتباكات مسلحة ليل الاثنين – الثلاثاء بين عناصر من الشرطة المحلية ومجموعة موالية للمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» الليبي، في مدينة سبها جنوب ليبيا، أسفرت عن مقتل شخص وجرح اثنين، حسبما أعلن مركز سبها الطبي.

وأعلن المركز في بيان مقتضب نشره على صفحته عبر «فيسبوك»: «استقبلنا ليلة البارحة ونتيجة للأحداث الواقعة بالمدينة جريحين وقتيلا واحدا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مديرية أمن سبها في بيان «قامت مجموعة بإمرة مبروك سبحان بسرقة مركبات الشرطة (عدد 11) تابعة لمديرية أمن سبها بقوة السلاح».

وبحسب البيان، «اعترضت هذه المجموعة أعضاء هيئة الشرطة وتوجهت بهم لقاعدة براك ببلدية الشاطئ».

وتظهر صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية إطلاق نار كثيفا في وسط سبها اليوم (الثلاثاء) قبل الفجر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية قولها إن المدارس والخدمات العامة أغلقت اليوم في كافة أنحاء المدينة.

وأطلق المشير خليفة حفتر في يناير (كانون الثاني) 2019 عملية للسيطرة على الجنوب الغربي الغني بالنفط واستولى على أكبر مدنه سبها بدون قتال تقريبا.

وجرى حوار بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة أفضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ثم تشكيل حكومة مكلفة قيادة المرحلة الانتقالية في مارس (آذار) 2021، وإقرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر (كانون الأول). ثم فصل الموعدان في وقت لاحق فيما تسيطر حالة من الغموض حول مصير الانتخابات التي يفترض أن تطوي صفحة النزاع.