ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 December, 2021

اجتمع المجلس الرئاسي ، ممثلاً في رئيسه محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الاجتماع ،بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للملجس ،العديد من القضايا التي تهم الجانب العسكري، وفي مقدمتها وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

كما تم بحث ملف تأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ووضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة في كل أرجاء البلاد.

وأشاد القائد الأعلى للجيش الليبي بلقاء الفريق أول ركن “محمد الحداد”، والفريق أول ركن “عبد الرازق الناظوري”، والمرافقين لهما، من أبناء المؤسسة العسكرية، يوم السبت الماضي بمدينة سرت، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأمل جديد على طريق مشروع بناء الدولة.