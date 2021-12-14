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توقف الحركة المرورية في سرت جراء تراكم مياه الأمطار الغزيرة بشوارع المدينة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رصد مراسل «بوابة الوسط» في سرت توقف الحركة المرورية في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، بسبب تراكم المياه جراء الأمطار الغزيرة خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وتراكمت مياه الأمطار بالشوارع بسبب انسداد وتعطل أغلب بالوعات الصرف وخاصة بالمنطقة السكنية الأولى وطريق المنطقة السكنية الثانية وطريق المنتزه بحي الرباط وطريق الكورنيش.

ويحاول العاملون بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي تصريف مياه الأمطار وتصريف المياه المتراكمة بشوارع المدينة عبر سيارات الشفط التابعة للشركة. 

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بوابة الوسط

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