الشركسي: لا بد من المحافظة على الزخم الخاص بالانتخابات سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الانتخابات ستجرى في وقت قريب، وأنه لا يمكن السماح بالالتفاف على الإرادة الشعبية التي تسعى لإجراء الانتخابات.

الشركسي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إنه لا بد من المحافظة على الزخم الخاص بالانتخابات، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

وأوضح أنه في 24 ديسمبر يستوجب تغيير حكومة الوحدة الوطنية طبقًا للمادة 12 من الاتفاق السياسي، وذلك عبر التشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أنه حال تعثر التوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب يحال الأمر إلى لجنة الحوار لتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.

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