مصدر لـ “218”: إصابة مواطن في اشتباكات سبها

عاد الهدوء إلى وسط مدينة سبها وحي القرضة، بعد اشتباكات مسلحة، بين قوة تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى تابعة للجيش الوطني.

وأفاد مصدر طبي بمركز سبها الطبي بإصابة شخص مدني بشظية بسبب الاشتباكات، وقُدّمت له الإسعافات اللازمة، قبل أن يُغادر المركز.

وعلمت “218” أن “كتيبة 115” أغلقت، صباح اليوم، عدداً من الشوارع في القرضة، ووسط المدينة، وبالقرب من إدارة جامعة سبها، ومنعت السيارات من المرور عبرها، فيما تقوم دوريات تابعة لها بعمليات توقيف عند مداخل المدينة الجنوبي والشرقي بجزيرة “قاعة الشعب”.

وتسببت الاشتباكات في أضرار بالمحلات التجارية مقابل مصحة العافية، فيما انتشرت وحدات عسكرية في محيط مصرف ليبيا المركزي وجزيرة فندق القلعة.

وما تزال بقايا القذائف النارية متناثرةً على الأرض في التقاطعات الرئيسية بالقرب من جزيرة فندق القلعة ومصرف ليبيا المركزي، فيما بقيت المقرات والمؤسسات الرسمية مغلقةً بسبب الوضع الأمني.

من جانبها، منعت مديرية الأمن المرور عبر “الشارع الواسع”، وأقامت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب سواتر رملية قرب مبنى شركة الخطوط الليبية القديم، فيما تتمركز قوة أخرى تابعة للجهاز ذاته في وسط المدينة، وفي محيط “مصرف ليبيا المركزي”.

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