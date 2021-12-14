سليمان: على المفوضية الالتزام بموعد الانتخابات المحدد وإن واجهتها عراقيل فعليها توضيحها

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي عبد القادر سليمان عن تفاجئهم لتأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة رغم أنها قد وضعت سابقًا تواريخ محددة لمراحل العملية الانتخابية.

سليمان أكد في تصريح لمنصة “فواصل” أنه على المفوضية تحمل مسؤولياتها وإعلان أسباب تأخرها في إعلان القوائم بعد قبولها بقوانين الانتخابات من مجلس النواب وبالتعديلات.

وطالب المفوضية الالتزام بموعد الانتخابات المحدد وإن واجهتها عراقيل فعليها أن توضحها.

كما أضاف: “نحن بصفتنا أعضاء مجلس نواب ننتظر الموعد المحدد للانتخابات، وهو 24 ديسمبر الجاري الذي سيكون الفيصل”.

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