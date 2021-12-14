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الاتحاد الأوروبي يختتم برنامجاً تدريبياً لرواد الأعمال الليبيين

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا اختتام النسخة الأولى من مشروع “بوست ات”، والذي يتضمن دورات تدريبية وورش عمل ومنح مالية تستهدف رواد الأعمال الليبيين.

وأوضح المكتب في بيان، أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث تلقى المشاركون على مدار يومين، تدريباً على العرض التقديمي للتعرف على كيفية تقديم مشاريعهم وإنجازاتهم، ثم تولوا عرض هذه المشاريع بحضور ممثلي برنامج “إنوفي التونسي”.

يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصادات المحلية والتنمية الدولية، عبر تمويل مشاريع مختلفة لبناء قدرات أصحاب الأعمال والمشاريع؛ لتعزيز قدرتهم على خدمة مجتمعاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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