السايح يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم بلاده للانتخابات المقبلة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو.

واستقبل رئيس المفوضية عماد السايح، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، لكي تنعقد في أجواء سلمية وتحظى بالقبول والمصداقية.

وأكد «جوزيبي» على دعم حكومته للانتخابات المقبلة، مثمناً جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.