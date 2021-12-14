البيوضي: التمسك بإجراء الانتخابات بموعدها هو البديل السلمي للتوافقات المسلحة

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها هو البديل السلمي للوقوف في وجهة سياسة التوافقات المسلحة والتي تعيشها ليبيا منذ سنوات.

البيوضي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن قوى البغي الدولي ومن يتبعها في ليبيا وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي عندما اختار 2.5 ليبية وليبي استلام بطاقاتهم، وأكدوا رغبتهم في التغيير واختيار من يمثلهم، ولن نسمح لهم بتمرير أجندتهم الساعية لسرقة آمال وطموحات أبناء الأمة”.

وتابع: “وسنتمسك بحقنا في استعادة بلدنا وتحريره من الوصاية الدولية وحكم الفاسدين، فقد آن الأوان لليبيا جديدة قوية وقادرة محررة ومستقلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية