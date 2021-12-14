دون وصف الدرسي برئيس المجلس.. المنفي للأعلى للقضاء: نحرص على إبعادكم عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “بحسب توصيف الرئاسي لهم”.

وناقش اللقاء، الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المنفي، أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

وكان المنفي، قد التقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، “بحسب توصيف الرئاسي له”، حيث تم مناقشة الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد «المنفي» خلال اللقاء، على “أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا”، مشددا على أنه “لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن”.

وفي ختام اللقاء، قام الحافي، بتسليم درع المجلس الأعلى للقضاء، لـ «المنفي»، تعبيراً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

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