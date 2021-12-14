لجنة من الخارجية تستعرض قوائم السجناء الليبيين في تونس

زارت اللجنة المكلفة من وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين بالخارج امحمد زيدان، إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين فيها.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة تأتي في إطار اهتمام وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بملف “السجناء الليبيين في الخارج”، وذلك في إطار تفعيل قرارها رقم (544) بالخصوص .

والتقت اللجنة، في مستهل الزيارة، بفاضل القريو، القنصل العام بتونس، حيث استمعت إلي التوضيحات التي تخص هذا الملف، كما تمت مناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه السجناء الليبيين في جمهورية تونس الشقيقة، بصفة عامة وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرض أعضاء اللجنة، قوائم السجناء والموقوفين في تونس وظروف سجنهم ، والإجراءات المتخذة من جانب القنصلية بشأنهم .

كما التقت اللجنة المشار إليها، في ذات السياق، محمد الزليطني القنصل العام بالقنصلية العامة الليبية في صفاقس، وتم خلال اللقاء مناقشة ذات المسائل والقضايا التي تخص السجناء الليبيين الواقعين في نطاق القنصلية العامة بصفاقس .