مركز سبها الطبي يطالب بتجنيب مداخله ومخارجه الصراع المسلح

طالبت المتحدثة، باسم مركز سبها الطبي حليمه الماهري، الأطراف المتناحرة وسط مدينة سبها، بتجنيب مداخل ومخارج المركز الصراع المسلح، وذلك لضمان سلامة الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسهولة وصولهم لأداء أعمالهم في أقسام المركز.

وأكدت الماهري في تصريح لـ”218″، خلو أقسام مركز سبها الطبي من الأطباء، إثر الاشتباكات المسلحة في محيط المركز.

وأشارت المتحدثة باسم المركز، إلى وجود 40 حالة تحتاج للمتابعة الطبية بقسم النساء والولادة، و26 حالة بقسم الأطفال وهم بحاحة ماسة للرعاية الطبية، إلى جانب 3 حالات تحت الملاحظة الطبية بقسم العناية الفائقة.

وشهدت مدينة سبها، اشتباكات مسلحة اندلعت بحي القرضة، بين قوة تابعة لحكومة الوحدة وأخرى تابعة للجيش الوطني، منعت مديرية الأمن على إثرها، المرور من الشارع الواسع، في حين أغلقت الكتيبة 115، عدداً من الشوارع وسط المدينة.

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