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وليامز لـ الكوني: هذه هي مهامي في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قالت، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها أطلعت، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على مهامها الجديدة في ليبيا كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وكتب وليامز تغريدة حول لقائها مع الكوني وذكرت أنهما أجريا نقاشًا مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

تعيين وليامز

وفي السابع من ديسمبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك إثر الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش، والتي أتت قبل شهر من الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا الشهر.

وكانت وليامز قبل تقلدها للمهمة الجديدة قد مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020.

وساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا، وتكليف مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة.

وفور وصولها إلى ليبيا أجرت وليامز عديد اللقاءات مع مسؤولين ليبيين على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

توحيد المؤسسة العسكرية

كما التقت مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد وتناول اللقاء توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشادت وليامز في تغريدة باللقاء الذي جمع كل من القائد العام للقوات المسلحة المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، السبت في سرت، مع الحداد.

وقالت، “أتمنى أن يشكل منطلقاً للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.”

تحذير أممي من ترهيب القضاة

كما التقت الدبلوماسية الأمريكية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الإثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس.

وذكرت وليامز أنهما اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات.

صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام. وقالت وليامز إن الأمم المتحدة لن تتسامح مع “الترهيب والاعتداء” على القضاة والأجهزة القضائية في ليبيا.

وجاء هذا التحذير بعد أيام على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. وذلك في انتظار قرارات نهائية يتوقع صدورها من قبل المراجع القضائية الأعلى في البلاد، حول المرشحين ولاسميا الجدليين منهم.

 

 

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