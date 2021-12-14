وليامز لـ الكوني: هذه هي مهامي في ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها أطلعت، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على مهامها الجديدة في ليبيا كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وكتب وليامز تغريدة حول لقائها مع الكوني وذكرت أنهما أجريا نقاشًا مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

1/2 التقيت اليوم في #طرابلس بالسيد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي. أطلعته على مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ولا سيما قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة لعملية برلين. pic.twitter.com/r0d3nELSq1 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 14, 2021

تعيين وليامز

وفي السابع من ديسمبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك إثر الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش، والتي أتت قبل شهر من الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا الشهر.

وكانت وليامز قبل تقلدها للمهمة الجديدة قد مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020.

وساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا، وتكليف مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة.

وفور وصولها إلى ليبيا أجرت وليامز عديد اللقاءات مع مسؤولين ليبيين على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

توحيد المؤسسة العسكرية

كما التقت مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد وتناول اللقاء توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشادت وليامز في تغريدة باللقاء الذي جمع كل من القائد العام للقوات المسلحة المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، السبت في سرت، مع الحداد.

وقالت، “أتمنى أن يشكل منطلقاً للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.”

أجريتُ لقاءً ممتازًا اليوم مع رئيس الأركان، الفريق أول محمد الحداد، بحضور العميد عبد الباسط الشريع، في #طرابلس. أشدتُ باللقاء الذي عقده الفريق الحداد مع الفريق أول عبد الرزاق الناظوري في #سرت يوم 11 ديسمبر والذي أتمنى أن يشكل منطلقاً للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.#ليبيا pic.twitter.com/8oIXCvvBGU — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 14, 2021

تحذير أممي من ترهيب القضاة

كما التقت الدبلوماسية الأمريكية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الإثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس.

وذكرت وليامز أنهما اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات.

صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام. وقالت وليامز إن الأمم المتحدة لن تتسامح مع “الترهيب والاعتداء” على القضاة والأجهزة القضائية في ليبيا.

زرت اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس. واتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات. لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/uhq7k5LW90 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 13, 2021

وجاء هذا التحذير بعد أيام على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. وذلك في انتظار قرارات نهائية يتوقع صدورها من قبل المراجع القضائية الأعلى في البلاد، حول المرشحين ولاسميا الجدليين منهم.