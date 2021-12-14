الاتحاد الأوروبي: تأجيل الانتخابات الليبية من عدمه قرار مفوضية الانتخابات

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، لويس ميغل، إن تأجيل الانتخابات من عدمه في ليبيا قرار سيادي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعرب ميغل في تصريحات إعلامية عن دعم الاتحاد الاوربي فرض عقوبات “على أي طرف يريد عرقلة العملية الانتخابية”،

وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط على “جوهرية” الانتخابات واصفا اياها بالفرصة النادرة للخروج من الأزمة الليبية، مبديًا استعداد أوروبا لتوفير الدعم اللوجستي والتقني لإنجاحها.

كما شدد على أن المرتزقة مصدر لعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى مساندة الجهود الداعية لانسحابها.

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