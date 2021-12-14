«قتيلة» يرحل في صمت.. وفاة «البوزيدي» بعد تاريخ فني طويل

غيب الموت الفنان الليبي علي البوزيدي، المشهور بشخصية «قتيلة»، بعد صراع من مرض ألمّ به لم يمهله طويلاً.

واشتهر الفنان الراحل بأدواره الكوميدية في المنوعات التمثيلية، التي غالباً ما كان يقدمها في شهر رمضان، رفقة عدد من الفنانين الآخرين.

ويحمل الفنان على البوزيدي أرشيفاً فنياً عمره قارب النصف قرن أو يزيد، في عالم الدراما والمسرح، كما أن لديه عشرات الساعات من المنوعات الرمضانية في التلفزيون قدمها ليس كممثل فقط بل كمؤلف لتلك المنوعات و كاتب أغانٍ.

وبدأ الراحل حياته الفنية من خلال التلفيزيون في سبعينيات القرن الماضي، عندما حقق مع الفنان عبد الله الشاوش نجاحاً لافتاً في ثنائي “طبايخ وقتيلة”، وهو أحد المنوعات الرمضانية التي كتبها الراحل أحمد الحريري.

ودخل البوزيدي عالم الكتابة، فصار يكتب المنوعات والمسلسلات التي شارك في تمثيل كثير منها، والتي استمرت لعقود، كما يعدّ البوزيدي ممثلاً مسرحياً بارعاً، ولعل أشهر أدواره المسرحية كان في “نقابة الخنافس” ومسرحية “عظيم طوير الليل”.