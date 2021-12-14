مركز مصراتة الطبي يجري 58 عملية جراحية بعد تجديد أقسامه

أعلنت وزارة الصحة، تمكن المركز الطبي مصراته، من إجراء 58 عملية جراحية في مختلف التخصصات، أمس الإثنين، بعد افتتاح قسم العمليات الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه ووفقاً لقسم الإحصاء بالمركز، بلغ عدد عمليات الولادة القيصرية التي أجريت أمس الإثنين، 13 عملية جراحية، فيما بلغت عمليات العظام 12 عملية جراحية، وبلغ عدد عمليات الأنف والأذن والحنجرة 10 عمليات، وسجلت 8 عمليات نساء، و 15 عملية جراحية عامة.

يذكر أن وزارة الصحة، افتتحت قسم العمليات وعدداً من الأقسام الحيوية الأخرى في المركز، بعد خروجها عن الخدمة لمدة تجاوزت العشر سنوات؛ بسبب تهالكها وحاجتها الماسّة للصيانة والتجهيز.

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