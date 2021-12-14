ابن غشير تطالب الحكومة بصرف ميزانية المشاريع المتوقفة

قال عميد بلدية قصر بن غشير إن البلدية تشهد خلال الفترة الأخيرة ترميما في المشاريع التي تهتم بالبنية التحتية، أبرزها التنظيف الميكانيكي لخط تصريف الأمطار الذي كان متوقفا لمدة تزيد عن ثلاثين عاما، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصرف مستحقات البلدية، لاستكمال المشاريع المعلقة.

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