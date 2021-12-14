المنفي والحداد يبحثان آخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، آخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية وأوضاع الوحدات العسكرية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، الثلاثاء، بأن اجتماع المنفي والحداد عُقد بحضور نائبي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، وناقش أهم قضايا الجانب العسكري، لا سيما وضع آليات محددة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وأكد المجلس على دعم الجهود الرامية لقيام الدولة المدنية، وذلك عبر تشكيل لجان مشتركة تسند إليها المهام المحددة لهذا الغرض، إلى جانب وضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، في إطار ملفات تأمين الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية.

وجدد المنفي، إشادته بلقاء الفريق محمد الحداد والفريق عبد الرازق الناظوري، السبت الماضي في مدينة سرت، معتبراً إياها خطوة هامة نحو توحيد المؤسسة العسكرية وبناء الدولة.

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