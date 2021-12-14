لقاء اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

طرابلس 14 ديسمبر 2021 (وال)- عقدت اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل اليوم الثلاثاء بطرابلس، اجتماعًا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برئاسة وزير العدل حليمة إبراهيم.

وحضر الاجتماع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسفراء دول “إيطاليا ، ألمانيا ، هولندا ، فرنسا”، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل.

وتناول الاجتماع الذي افتتحته وزير العدل؛ مناقشة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والعدل، وتدشين المرحلة الثانية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق حي الأندلس، العديد من البنود الهامة من بينها تعزيز الشراكة، والتأكيد على استكمال المنظومة النمطية الإدارية والمالية لوزارتي الداخلية والعدل, بالإضافة إلى البند الخاص بمنظومة النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا منذ رفع الدعوة الجنائية إلى حين الفصل فيها، ومراحل الاستدلال التي تسبق رفع الدعوة، لتبني إستراتيجية جديدة تقوم أساسًا على العمليات الاستباقية والنوعية والتنسيق المحكم بين المؤسستين الأمنية والعدلية.

وعلى هامش الاجتماع تم استلام معدات وتجهيزات ضمن مخرجات المشروع في المرحلة الأولى. (وال)

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