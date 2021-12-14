خبير فرنسي: كوبيش قدم استقالته تذرعًا بالحجج الأمنية حتى لا يضطر إلى الإقامة في طرابلس

وصف خبير فرنسي بشؤون الشرق الأوسط، استقالة المبعوث الأممي الخاص بليبيا يان كوبيش، بالصدمة الكبيرة للمهتمين بالشأن الليبي، خصوصا أن تذرعه بالحجج الأمنية لا يكاد يخفي توجسه من أن يضطر إلى الإقامة في طرابلس.

وقال البروفيسور جان بيير فيليو عبر صحيفة لوموند الفرنسية إن المؤتمر الدولي حول ليبيا منح الأمم المتحدة دورا كبيرا في تعزيز الحوار بين الليبيين، وخصها بالإشراف على انسحاب القوات الأجنبية والانتخابات المنتظرة، ولذلك كان إعلان الاستقالة صدمة كبيرة.

وألمح الخبير الفرنسي، إلى أن السبب الحقيقي لاستقالة كوبيش هو حرصه على الإقامة في سويسرا، مشيرا إلى أن مبعوثي الأمم المتحدة الخاصين إلى سوريا واليمن وليبيا يعيشون كلهم في جنيف.

وذكر أن كوبيش، الذي مثّل الهيئة الأممية في أفغانستان من 2011 إلى 2015، وفي العراق من 2015 إلى 2018، ثم في لبنان من 2019 حتى تعيينه في ليبيا، كان يقيم أثناء مهماته في كابل وبغداد وبيروت، لكنه عندما عين في ليبيا تعلل بالظروف الأمنية لتبرير الإقامة في جنيف رغم توقف إطلاق النار هناك لأكثر من عام.

وأشار الكاتب الفرنسي إلى أن ممثل الأمم المتحدة السابق في ليبيا غسان سلامة، أصر على أن يكون مقره مع بعثته في ليبيا، وهو التزام على الأرض مكّن الأمم المتحدة من إقامة حوار غير مسبوق بين المتحاربين، في حين أن كوبيش لم تكن لديه نية للإقامة في ليبيا وفضل الاستقالة على مغادرة جنيف.

وعلق البروفسور على ذلك بقوله إن “اختيار كوبيش الراحة على شواطئ بحيرة جنيف بدل تقلبات مهمته غير بعيد عن خليج سرت يوضح الكثير من التباين بين بيروقراطية معينة في الأمم المتحدة وحقيقة النزاعات التي تدعي التعامل معها”.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار ملء الفراغ بتعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة في طرابلس، بعد أن كانت تعمل من جنيف على رأس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في الفترة الانتقالية بين سلامة وكوبيش، مشيرا إلى أنها لا تتمتع بسلطة رئيس البعثة الكامل الذي يجب أن يحصل على موافقة مجلس الأمن، مما سيضعف تعامل الهيئة الدولية مع الحالات المتوقعة من الاعتراض على العملية الانتخابية في ليبيا.

وحسب الكاتب الفرنسي، كان كوبيش يعتقد أنه سيستمتع بنفس التسهيلات التي يتمتع بها مبعوثا الأمم المتحدة الخاصان إلى سوريا واليمن المقيمان في جنيف، مع أن غير بيدرسون الدبلوماسي النرويجي الذي يترأس البعثة الخاصة بسوريا منذ عام 2019 قد دفع ثمن هذه الإقامة بتهميش الأمم المتحدة من قبل روسيا وتركيا وإيران في عملية ثلاثية لإدارة الأزمة السورية، ولم تبق له إلا متابعة المحادثات بين الحكومة والمعارضة بشأن دستور جديد للبلاد، وقد حظي في هذا الدور الضئيل بخيبة أمل خطيرة مع فشل المفاوضات التي قادها في جنيف.

وختم فيليو بالقول إنه “إذا كانت القضايا الأمنية يجب أن تؤخذ على محمل الجد بعد مقتل المبعوث الأممي الخاص إلى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو عام 2003 مع 22 شخصا في هجوم على مكاتب المنظمة الدولية في بغداد، فإن البديل لن يكون الأمم المتحدة المكشوفة في ليبيا في فترة غسان سلامة، ولا الأمم المتحدة التي تدعي إدارة هذه الأزمة المتعددة الأوجه، لكن من شواطئ بحيرة جنيف، في وقت تبدو فيه انتخابات ليبيا المقبلة محملة بمثل هذه الأهمية السياسية”.

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