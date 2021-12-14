ليبيا الان

📹 انفراجة جزئية بأزمة المياه في بلدية درج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية للعائلات النازحة في قرى العطف وزقزاو وأم الفار، بالتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين. تفاصيل أكثر حول برنامج تقديم هذه المساعدات في التقرير التالي.

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قناة 218 الليبية

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