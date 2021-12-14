📹 انفراجة جزئية بأزمة المياه في بلدية درج

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية للعائلات النازحة في قرى العطف وزقزاو وأم الفار، بالتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين. تفاصيل أكثر حول برنامج تقديم هذه المساعدات في التقرير التالي.

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