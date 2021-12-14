القمة الخليجية تؤكد في بيانها الختامي الحرص على حفظ مصالح الشعب الليبي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن القمة الخليجية الـ42 التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، بحثت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ.

وأضاف أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديداً للاستقرار الدولي.