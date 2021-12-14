وزارة الصحة: استضافة طبيبة أوكرانية لعلاج عيون 200 حالة من متضرري الحروب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن استقبال مستشفى العيون بطرابلس الأسبوع القادم، الدكتورة الأوكرانية «ناتاليا بترينكو» لإجراء عمليات جراحية تجميلية للحالات المتضررة من الحروب والحالات التي تعاني من تشوهات خلقية بالعيون، بمساعدة فريق طبي ليبي متخصص.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزير الصحة الأستاذ الدكتور «علي الزناتي» لتوطين العلاج، من أجل الخروج من دائرة علاج المواطن الليبي على نفقة الدولة في الخارج، وتوفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، عبر آلية تبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين ونظرائهم الأوروبيين.

وستجري الدكتورة الأوكرانية «ناتاليا بترينكو» عمليات جراحية لأكثر من مائتي حالة متضررة من الحروب داخل مستشفى العيون بطرابلس بالتنسيق مع «مركز الطب الميداني والدعم».

وأقرّ وزير الصحة في أغسطس الماضي تشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة «رانيا عبد الله الخوجة»، تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.