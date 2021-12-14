ميناء بنغازي: إرتفاع في سعة الشحن والتفريغ

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

14 December, 2021

قالت عضو مكتب الاعلام بميناء بنغازي البحري هدى العبدلي، أن الميناء أصبح الآن قادرا على استقبال وتفريغ حمولة “15” سفينة في وقت واحد، بعد أعمال التطوير في البنية التحتية ورصف الطرق وإنشاء مبان جديدة .وأوضحت العبدلي في اتصال ببوابة افريقيا الاخبارية أن “الميناء الان عاد الى دوره الاقتصادي بعدما فترة من العمل على إعادته لسابق قدرته” .

وأضافت “في فترة الحرب على الإرهاب تعرض الميناء لاضرار، حيث 90 % من المعدات باتت أغلبها عاطلة، وعندما استلمت ادارة الميناء في 17/10/2017 مبنى ومرافق الميناء، وباشرت إدارة الشركة الليبية للموانئ برئاسة القبطان يزيد بوزريدة، التعاقد مع عدد من الشاحنات تحمل عليها الحاويات وتنقل للساحات أو المخازن” .

وقالت العبدلي أن “لائحة العمل المالية في نقل الحاويات قديمة ، منذ عام 1986 قيمها منخفضة للغاية و مجحفة لجهد للعاملين بالشركة فعلى سبيل المثال مناولة الحاوية من السفينة على رصيف، تكلفتها حسب اللائحة (50) دينار فقط، في حال تم الاستعانة بالقطاع الخاص لنقل الحاوية فالقيمة تصل إلى (1500) دينار على الحاوية، وهناك مقترح لتعديل اللائحة قدمته ادارة الشركة، لوزارة المواصلات .”

وعن ساعات العمل قالت العبدلي أن” لفترات العمل كانت في فترة واحدة هي الصباحية حتى السادسة مساء ، وبعد تعليمات من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ القبطان يزيد بوزريدة، بدأ العمل بدوام كامل أي (24) ساعة؛ قسمت لثلاث فترات، تبعها تعديل لائحة الإنتاج للعاملين بالميناء بزيادة قيمة المكافأة والحوافز، حيث العمل الآن بلائحة الحوافز مقابل الإنتاج، واللائحة مقسمة على حسب نوع البضائع، فكل نوع له قيمة مالية معينة، وكل ما ارتفع معدل الأداء تزيد قيمة الحافز” .

وعن الزمن المستغرق في إفراغ السفن الراسية على رصيف الميناء قالت العبدلي “هذا يعتمد على عدد الحاويات المحملة على السفينة، وعدد الروافع المجهزة عليها، فكل ما زاد عدد روافع السفن زاد معدل سرعة التفريغ، وبالميناء روافع أرضية سريعة تستخدم لسرعة إنجاز العمل، وهي ذات حمولات مختلفة منها 100 طن و80 طن، وأوزان اخرى ثقيلة .

وتابعت “ونقوم بتفريغ السفن المحملة 500 حاوية في مدة أقصاها 24 ساعة، بمعدل 30 حاوية في الساعة، وفي بعض الأحيان نستعمل 3 روافع أرضية لزيادة عملية المناولة، يعني 30 حاوية لكل رافعة في ثلاث روافع سريعة، ونصل الإنجاز بنقل 90 حاوية في الساعة، وقد تحصلنا على شهادة شكر تقدير من خطوط ملاحية دولية على سرعة معدلات الأداء”.

وعن مدة تخزين البضائع داخل ميناء، قالت العبدلي “نقوم بتخزين من 4000 آلاف إلى 5000 آلاف حاوية شهريًا، سواء في ساحة التخزين أو المخازن، وفي بعض الأحيان لا تخرج الحاوية في الوقت المحدد، ولا يجب أن تخزن ازيد من (60) يومًا،و في حال تجاوزت المدة تحول إلى لجنة البيوع الجمركي أو لجنة الإتلاف في حالة كانت الحاوية محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية أو تالفة”.