منظمة إيطالية ترصد ارتفاع أعداد المهاجرين المحتجزين في المراكز الليبية

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن أعداد المهاجرين بالمراكز الرسمية الليبية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، شهدت ارتفاعاً كبيرا خلال العام الحالي.

وأوضح التقرير أن المراكز اكتظت بنحو 10 آلاف مهاجر غير قانوني من بينهم نساء وقصر، مقابل 1100 شخص في شهر يناير الماضي.

وأضاف التقرير أن معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI)، رصد خلال ثلاث سنوات منع 67 سفينة تحمل مهاجرين غير قانونيين من الدخول إلى إيطاليا، في حين تمكنت 49 سفينة من إنزال عدد من المهاجرين على السواحل الجنوبية للبلاد.

ولفت التقرير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نددا في الصيف الماضي باستمرار تعرض المحتجزين بهذه المراكز للتعذيب والعنف وسوء المعاملة، وسط عدم كفاية الطعام وسوء الرعاية.

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