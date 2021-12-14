تقرير تركي: إنهاء عمل والتحقيق مع 56 عسكري تركي في ليبيا

أفاد تقرير تركي بأن 56 رقيبًا تابعين للقوات المسلحة التركية، تم تكليفهم بمهام في ليبيا، قدموا شكوى جماعية إلى رئاسة الاتصالات التابعة للجيش التركي، مؤكدين أن قادتهم كانوا يعتدون عليهم نفسيًا وجسديًا، وأنهم جمعوا قمامة الجنود الليبيين.

وبحسب تقرير لـ” دويتشه فيله تركيا” تم إنهاء عمل العسكريين الذين تم فتح تحقيق تأديبي ضدهم، وتم طرد الجنود الذين عادوا إلى تركيا في وقت لاحق من القوات المسلحة التركية، كما تم فتح تحقيق قضائي ضدهم.

وفقًا للتقرير، أخبر الجنود في الشكوى المقدمة عن تجربتهم موضحين أن قائدًا برتبة مقدم قال لهم “أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه، أنتم لا شيء، وهناك آلاف الأشخاص يريدون أن يكونوا في مكانكم”.

وأضاف أنهم كانوا يتلقون أنشطة رياضية حتى عندما كانوا مرضى، كما أن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة الجنود الليبيين، فيما نظر الجنود الليبيون إليهم بازدراء وسخرية، معتبرين في شكواهم أن هذا الوضع هو دهس للجمهورية التركية والقوات المسلحة التي يمثلونها”.

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