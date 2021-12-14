عميد تاجوراء: الليبيون يعانون في المطارات بسبب عدم إعلان الاحتياج لتحليل «Pcr»

انتقد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، عدم إعلان وزارة الصحة بضرورة الحصول على تحليل «Pcr Test» كشرط لمغادرة المطارات في ليبيا، لافتا إلى أن المواطنين العائدين إلى أرض الوطن لاقوا معاناة كبيرة عند وصولهم المطار.

وحذر «بن عطية»، في منشور له بفيسبوك، المواطنين العائدين إلى ليبيا عبر المطارات من عدم إجراء تحليل «Pcr Test» قبل الحصول على تذكرة السفر، مؤكدا عدم السماح لأي أحد بمغادرة المطار من دونها.

وقال «المسافرين العائدين إلى ليبيا من المطارات بالخارج أفيدكم أنكم تحتاجون تحليل Pcr Test قبل حصولك على بطاقة الصعود للطائرة علماََ بأن بطاقة تطعيم الكورونا لا تكفي وحدها».

وأضاف «شركات الطيران تبلغ المسافرين ان السلطات الليبية طلبت ذلك منذ يوم الأحد الماضي، حسب علمي لم تعلن وزارة الصحة او المكاتب التابعة لها عن ذلك».

واختتم عميد بلدية تاجوراء منشوره قائلا: «للأسف الناس تبهدلت في المطارات.. وإعلان بسيط لا يكلف شيئ ويجنب الناس الخسائر».