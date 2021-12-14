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وليامز: ندعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تحقيقا لمطلب الشعب الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وقالت وليامز، إنها أطلعت الكوني على مهامها الجديدة في ليبيا كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وذكرت أنهما أجريا نقاشًا مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

يأتي ذلك ضمن عديد اللقاءات التي أجرتها وليامز منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس قبل يومين.

وأعلنت الأمم المتحدة في 07 ديسمبر الجاري تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وجاء التعيين بعد تقديم المبعوث الأممي يان كوبيش استقالة في نهاية نوفمبر.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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