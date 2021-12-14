وليامز: ندعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تحقيقا لمطلب الشعب الليبي

العنوان-طرابلس

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وقالت وليامز، إنها أطلعت الكوني على مهامها الجديدة في ليبيا كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وذكرت أنهما أجريا نقاشًا مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

1/2 التقيت اليوم في #طرابلس بالسيد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي. أطلعته على مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ولا سيما قيادة جهود الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة لعملية برلين. pic.twitter.com/r0d3nELSq1 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 14, 2021

يأتي ذلك ضمن عديد اللقاءات التي أجرتها وليامز منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس قبل يومين.

وأعلنت الأمم المتحدة في 07 ديسمبر الجاري تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وجاء التعيين بعد تقديم المبعوث الأممي يان كوبيش استقالة في نهاية نوفمبر.