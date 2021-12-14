📹 البلاد.. أسباب لقاء رئيس المحكمة العليا مع وليامز والمنفي

ناقشت حلقة البلاد، اليوم الأسباب التي دفعت محمد الحافي للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بالإضافة للتسريبات المتعلقة برغبة بريطانية في إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا، وآخر التفاصيل المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات، مع اقتراب موعد الحسم في 24 ديسمبر الجاري.

وطرح البرنامج، تساؤلات حول إذا ما كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، قد استشار أعضاء المجلس عند تكريم المنفي، الذي يشغل سلطة سياسية، وإثارة مسائل سياسية في لقائه معه، مما قد يهدد حياد الأعلى للقضاء، ويزج به في الصراع السياسي؛ خاصة مع سابقة آداء الحافي للقسم القانوني، أمام رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين.

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