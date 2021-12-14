خالد مازن يبحث مع وليامز الاستحقاق الانتخابي

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بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز. ملف الاستحقاق الانتخابي القادم وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

واستعرض مازن خلال الاجتماع النقاط الرئيسية للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات. والتي استعرضت في شهر سبتمبر الماضي أمام حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي.

وأوضح الوزير بأن الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

ونوه بأن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويش على دور وزارة الداخلية و تهديد لاستقرار البلاد .

كما تطرق الوزير خلال الاجتماع على تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها. والبالغ عددها (25) غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية.

ومن جانبها أثنت ستيفاني وليامز على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية. مؤكدة على التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها. في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها أطلعت، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على مهامها الجديدة في ليبيا كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وكتب وليامز تغريدة حول لقائها مع الكوني وذكرت أنهما أجريا نقاشًا مثمرًا حول دعم المطلب الشعبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وفي السابع من ديسمبر الجاري أعلنت الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وذلك إثر الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش، والتي أتت قبل شهر من الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا الشهر.