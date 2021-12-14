الأبلق: لن تنجح الانتخابات إلا بدستور حقيقي ومصالحة وطنية

اتهم عضو مجلس النواب عمار الأبلق، المفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، مجلس النواب، بالتسبب في أزمة الانتخابات، حيث أصدر البرلمان القوانين وتلقفتها المفوضية وأعلنت المرشحين وبها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة، وبعد الطعن عليهم أعادهم القضاء، على حد تعبيره.

وأضاف الأبلق، في مداخلة هاتفية لفضائية “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، والتي تبث من تركيا والذراع الإعلامي للإخوان المسلمين في ليبيا، رصدتها “الساعة 24” ، أن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة يزيد تأزيم الموقف في ليبيا خاصة أن الملف الليبي يشهد تدخلات خارجية، وأن من يدير العملية السياسية أطراف دولية لهم شركاء محليون، بحسب ادعائه.

وأكد أن حلم الليبيين في الوصول إلى صندوق اقتراع آمن ونزيه يُخرج سلطات يرضى عنها الجميع أصبح دربًا من الخيال، موضحًا أن جلسة لجنة متابعة الانتخابات اليوم مع المفوضية شهدت بحث مستجدات العملية الانتخابية وطرح المخاوف بشأن ما شابها من إصدار قوانين معيبة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المجلس طلب من الأجسام المختلفة ومنها حكومة الوحدة المؤقتة ممثلة في وزارة الداخلية، والمفوضية، تقارير مفصلة لبلورة رؤية موحدة بشأن العملية الانتخابية، على حد قوله.

وزعم أن ليبيا تحتاج إلى دستور حقيقي ومصالحة وطنية، وأنه بدون إنجاز قاعدة دستورية يرتضيها الليبيون وخارطة طريق تعبر بليبيا إلى بر الأمان فسوف تزيد المراحل الانتقالية سوءًا.