تأهيل العمالة المصرية وفق التحول الرقمي للعمل بالخارج والداخل

كشف مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات المصري حسين البكباشي، عن أن مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، تقوم حاليا بتأهيل العمالة المصرية على إدخال نظام الكمبيوتر في كل المجالات، وذلك بالتزامن مع منظومة الربط الإلكتروني التي طبقتها مصر مع ليبيا، وفي طريقها للتنفيذ مع السعودية.

وأكد البكباشي في حديث نشر عبر القاهرة 24 الثلاثاء، على أن تدريب العاملين على إدخال التكنولوجيا الرقمية يساعد على توافر أي عدد من العمالة المصرية المطلوبة من خلال منظومة الربط الإلكتروني، معلناً عن الاستعداد لأي عدد وأي مجال من العمالة المصرية للسفر والعمل بالخارج.

جدير بالذكر أن الفريق الفني التابع لوزارة العمل والتأهيل في ليبيا وقع في شهر نوفمبر الماضي بروتوكولا للربط الإلكتروني مع الجانب المصري، في إطار خطة الوزارة للاستعداد لعودة العمالة المصرية لليبيا، وضبط بيانات استجلاب العمالة وتنظيم دخولها للبلاد

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