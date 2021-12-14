خبير روسي: تركيا تحاول جعل ليبيا إلى مركز لانتشار الإرهاب

وأوضح ماتوزوف: “لديهم فكرة إبرام اتفاق بشأن التعاون العسكري مع ما يسمى “حكومة الوفاق” التي كانت شرعية في ذلك الوقت. هذا موقف هش للغاية، لأنه في نهاية المطاف لم يكن لدى المجلس الوطني الانتقالي سلطة التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات. وإذا حدث ذلك، فيجب أن يوافق عليه البرلمان. لم يكن هذا هو الحال في ليبيا. لم يكن للاتفاق غير المصدق نفس القوة التي تشير إليها تركيا”.