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«الليبيون غير جاهزين للانتخابات».. الاتحاد الأفريقي يدعو لعقد اجتماع عاجل حول ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لعقد اجتماع طارئ لجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف الليبي.

وقال وزير خارجية الكونغو الذي ترأس بلاده اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية إنه «سيكون من الصعب إجراء تصويت يوم 24 ديسمبر لأن الليبيين غير جاهزين»، معللا موقفه «لا نرى كيف يمكننا تنظيم انتخابات رئاسية بدون حملة انتخابية».

ودعا الوزير الكونغولي، في السياق جميع الفاعلين الدوليين إلى عقد اجتماع طارئ.

 

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صحيفة الساعة 24

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