وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن هدف مهمتها في ليبيا هو «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية».

جاء ذلك خلال لقائها نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، وفق تغريدة لـ«وليامز» عبر حسابها على «تويتر».

وتابعت المستشارة الأممية أنها ناقشت التطورات السياسية الأخيرة، وشددت على «ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع».

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وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك» في وقت سابق بأن المنفي ووليامز بحثا جهود البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.

ونقل البيان عن وليامز أنها «ثمَّنت جهود المجلس الرئاسي لإنجاح العملية السياسية وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي». فيما أكد اللافي، خلال اللقاء، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر في الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

كما أكدت وليامز ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لضمان أمن واستقرار البلاد.

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