وليامز: هذه هي مهمتي الجديدة في ليبيا

العنوان-طرابلس

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن مهمتها الجديدة في ليبيا هي قيادة المسارات الثلاثة (السياسية والاقتصادية والعسكرية) بالإضافة إلى دعم الانتخابات.

أتى ذلك في تغريدة حول لقائها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

وقالت وليامز، إنها التقت وأوضحت هدف مهمتي في ليبيا، وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية.

1/2 كما التقيت اليوم مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، في طرابلس، حيث أوضحت هدف مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية. pic.twitter.com/SPJwx8WCk7 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 14, 2021

وأضافت أنها ناقشت مع اللافي التطورات السياسية الأخيرة وشددت على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.