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وليامز: هذه هي مهمتي الجديدة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن مهمتها الجديدة في ليبيا هي قيادة المسارات الثلاثة (السياسية والاقتصادية والعسكرية) بالإضافة إلى دعم  الانتخابات.

أتى ذلك في تغريدة حول لقائها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

وقالت وليامز، إنها التقت وأوضحت هدف مهمتي في ليبيا، وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية.

وأضافت أنها ناقشت مع اللافي التطورات السياسية الأخيرة وشددت على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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