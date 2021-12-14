صنع الله يبحث مع ويليامز التحديات التي يواجهها قطاع النفط

أطلع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، على التحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، ومن أهمها تراكم الديون وشح الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة، لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية.

وأشادت ويليامز من جانبها، خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في المقر الرئيسي للمؤسسة، بالجهود الهادفة إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته؛ لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية.

وأكدت ويليامز، على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني لتأمين قوت الشعب الليبي، مشددة على أهمية دعم المؤسسة، للحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان، حسب ما جاء على منصة المؤسسة النفطية على فيس بوك

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